Nach einer idyllischen Zeit in Italien und intensivem Feiern in Amsterdam besteigen Spencer, Alek und Anthony einen Zug nach Paris. Ein schwer bewaffneter Mann, der bereits einen wehrhaften Passagier angeschossen hat, stürmt ihr Abteil. Gemeinsam gelingt es den drei Freunden, angeführt vom für derartige Extremsituationen geschulten Spencer, den Attentäter kampfunfähig zu machen und den verwundeten Fahrgast bis zur Weiterversorgung am nächsten Halt am Leben zu halten.



Die in "15:17 nach Paris" dargestellten Geschehnisse basieren auf Realereignissen, die sich am 21. August 2015 in einem Hochgeschwindigkeitszug des belgischen Unternehmens Thalys auf der Strecke Amsterdam-Paris zugetragen haben.



Das Drehbuch für den Film orientierte sich maßgeblich an einem Buch, das die drei als Hauptfiguren dienenden Amerikaner Anthony Sadler, Alek Skarlatos und Spencer Stone zuvor gemeinsam mit dem ebenfalls aus den USA stammenden Journalisten und Kriegsreporter Jeffrey E. Stern veröffentlicht hatten.



Die große Besonderheit des Films stellt die Besetzung der drei Hauptrollen mit ebenjenen realen Helden des vereitelten Terror-Attentats dar, die vorher allesamt noch nie vor der Kamera standen.



Die mutige Casting-Entscheidung wurde von Clint Eastwood höchstpersönlich getroffen. Die zum Zeitpunkt des Drehs 87-jährige Filmlegende führte bei "15:17 nach Paris" zum 36. Mal Regie.