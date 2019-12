Das feudale Japan des beginnenden 18. Jahrhunderts: Kai (Keanu Reeves) ist das uneheliche Kind eines englischen Seemanns und einer Bauerntochter. Von seiner Mutter im Wald ausgesetzt, wird er dort von den Tengu, den Dämonen des Waldes, aufgezogen. Er wächst zu einem begabten Kämpfer heran, der als Erwachsener am Hof des alten Fürsten Asano (Min Tanaka) in Ako lebt. Dort steht Kai aufgrund seiner niederen Herkunft jedoch stets im Schatten der prächtigen Samurai, die von Oishi (Hiroyuki Sanada) angeführt werden.



Zur selben Zeit strebt Fürst Kira (Tadanobu Asano) nach uneingeschränkter Macht. Er begehrt das Fürstentum Ako und die Tochter Asanos, Prinzessin Mika (Ko Shibasaki). Mithilfe der Hexe Mizuki (Rinko Kikuchi), die vielerlei Gestalt annehmen kann, lockt er bei festlichen Kampfspielen den alten Asano in eine tödliche Falle.



Der Fürst ist gezwungen, sich mithilfe seines Samurai Oishi den Tod zu geben. Oishi wird danach in eine tiefe Grube geworfen. Mika nimmt Kira mit in sein Reich, um sie nach der Trauerzeit gegen ihren Willen zu heiraten, während Kai, der die Prinzessin seit seiner Kindheit liebt, auf die sogenannte Insel der Holländer verbannt wird.



Ein Jahr später steht die Hochzeit Kiras mit Mika kurz bevor. Der inzwischen wieder befreite Oishi und seine Männer sind nach dem Tod ihres Fürsten keine Samurai mehr, sondern herrenlose und damit vogelfreie Ronin. Gemeinsam mit Kai schließen sie einen mit ihrem Blut besiegelten Pakt: Rache an Kira für den Tod Asanos, Befreiung von Prinzessin Mika und des Fürstentums Ako, koste es, was es wolle.