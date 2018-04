All Is Lost - Überleben ist alles

Dabei war "All Is Lost" erst Chandors zweiter Langfilm nach seinem vielbeachteten Erstlingswerk "Der große Crash - Margin Call". "All Is Lost" avancierte schnell zum Kritikerliebling, konnte bei der Oscar-Verleihung aber nur eine Trophäe für das Beste Sound Editing gewinnen. Der Filmkritiker Georg Seeßlen konstatierte in seiner Rezension in "Die Zeit" über Redfords Spiel gar: "Wenn das keinen Oscar wert ist, dann fängt Hollywood wohl wirklich mit dem Sterben an." Redford wurde der Oscar verwehrt, aber er ist ebenso lebendig wie Hollywood selbst, und schon bald an der Seite seiner Freundin und mehrmaligen Filmpartnerin Jane Fonda im Drama "Our Souls at Night" zu sehen.