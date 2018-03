Auf eigenes Risiko

Nach dem Unfalltod ihres ungeborenen Babys beschließen Steven (Ryan Phillippe) und Shannon (Rachelle Lefevre), ein Kind zu adoptieren. Sie reisen nach Puerto Rico, um dort die siebenjährige Nina (Briana Roy) näher kennenzulernen und die letzten Details ihrer Adoption zu klären.



Was zunächst perfekt scheint, erweist sich schon bald als gefährliche Falle: Nach wenigen Tagen verschwindet Nina spurlos, und das junge Paar findet heraus, dass die angebliche Adoptions-Agentur nur dem Zweck diente, Menschen wie ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Büroräume wurden inzwischen geräumt, die Internetseite existiert nicht mehr.



Weil die Polizei ihnen nicht helfen kann, stellt das Paar weitere Nachforschungen an und gerät dabei ins Visier eines Mannes namens Benjamin (John Cusack). Er ist ein skrupelloser Erpresser, der im Auftrag der dubiosen Adoptions-Agentur versucht, so viel Geld wie möglich aus den ahnungslosen Opfern herauszuquetschen.



Steven und Shannon müssen nun um ihr Leben fürchten.