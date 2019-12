Battleship

Alex Hopper (Taylor Kitsch) ist ein Taugenichts ohne Job und Perspektive. An seinem 26. Geburtstag lernt er in einer Bar seine Traumfrau Sam (Brooklyn Decker) kennen. Um ihr zu imponieren, riskiert er durch eine waghalsige Aktion sogar eine Verhaftung.



Alex' Bruder Stone (Alexander Skarsgård) ist das Gegenteil, ein disziplinierter Navy-Commander, der seinem Bruder die Leviten liest. Da Sam die Tochter von Stones kommandierendem Admiral Shane (Liam Neeson) ist, reißt sich Alex zusammen und tritt ebenfalls der Navy bei. Jahre später ist er Lieutenant bei der Navy und möchte Sam heiraten.



Beim alljährlich stattfindenden internationalen Flottenmanöver gerät der immer noch impulsive Alex mit Admiral Shane aneinander und kommt nicht dazu, um die Hand von dessen Tochter anzuhalten. Stattdessen gibt ihm Shane zu verstehen, dass nach dem Manöver seine Karriere zu Ende sein könnte.



Als das von der NASA ausgesandte Signal eine außerirdische Antwort provoziert, verändert sich alles. Fünf Alien-Flugobjekte treten in die Erdatmosphäre ein. Eines der Objekte zerstört große Teile Hongkongs, die restlichen landen im Ozean vor Hawaii. Stone und seine Truppe sollen die "Schiffe" untersuchen.



Der Spähtrupp, bestehend aus Alex und Petty Officer Cora "Weps" Raikes (Rihanna), aktiviert die außerirdische Flotte, die alles zerstört, was ihren Weg kreuzt. Abgeschnitten von der Außenwelt muss Alex gemeinsame Sache mit dem verhassten Captain Nagata (Tadanobu Asano) machen. Zusammen bekämpfen sie die Aliens mit einem alten Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Lage scheint aussichtslos, doch Sam trifft während ihrer Flucht den Wissenschaftler Cal (Hamish Linklater) und Colonel Canales (Gregory D. Gadson). Cal hat eine Theorie, wie er die Pläne der Aliens vereiteln kann.



Bildgewaltig und mit atemberaubenden Special Effects inszenierte Actionspezialist Peter Berg ("Hancock", "Operation Kingdom") den lose auf dem Spieleklassiker "Schiffe versenken" basierenden Sci-Fi-Thriller.



Popstar Rihanna feiert in dem mit über 200 Millionen Dollar Herstellungskosten teuren "Battleship" ihr Leinwanddebüt neben den Jungstars Alexander Skarsgård (HBO-Vampir-Serie "True Blood" - 2008 bis 2014, "Legend of Tarzan" - 2016), dem ältesten Sohn von Stellan Skarsgård, und Taylor Kitsch ("John Carter - Zwischen zwei Welten" - 2012, "American Assassin" - 2017).