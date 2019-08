Codename U.N.C.L.E.

1963 begibt sich der ehemalige Kunstdieb Napoleon Solo (Henry Cavill), zurzeit zwangsrekrutierter Agent der CIA, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs nach Ostberlin. Sein Auftrag: Er soll Gaby Teller (Alicia Vikander), die Tochter eines aus den USA verschwundenen deutschen Atomwissenschaftlers, dazu "überreden", mit ihm in den Westen zu fliehen, um dabei zu helfen, ihren Vater in den Dienst der Amerikaner zurückzuholen.



Um ein Haar wären sie von dem überaus fähigen KGB-Agenten Illya Kuryakin (Armie Hammer) an der Flucht nach Westberlin gehindert worden - umso entsetzter reagiert Solo im Westen dann auf eine neue Anweisung von oben: Ausgerechnet mit dem klotzigen Illya soll Gentleman-Spion Solo in einem Ost-West-Joint-Venture zusammenarbeiten. Sie sollen Dr. Teller aufspüren und sich in Rom auf die Spur einer unter der Leitung der Familie Vinciguerra international operierenden Verbrecherorganisation setzen. Für deren finstere Zwecke bastelt der Wissenschaftler vermutlich in einem Versteck an nuklearen Sprengköpfen.



Ihr Schlüssel zu dem Syndikat ist Gaby, die ihren Onkel Rudi (Sylvester Groth), einen Angestellten der Vinciguerras, aushorchen soll. Illya wird dem Onkel als ihr Verlobter präsentiert, während Solo als Kunstdieb seine Dienste dem Kopf der Organisation offeriert, der mit den Nazis sympathisierenden Firmenchefin Victoria (Elizabeth Debicki).



Doch Solos und Illyas Nachforschungen verlaufen keineswegs wie geschmiert, da weder Victoria noch ihr Mann, der rennfahrende Playboy Alexander (Luca Calvani), sich so leicht täuschen lassen. Für das CIA-KGB-Gespann beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Sie müssen Gabys Vater (Christian Berkel) finden, bevor der von den Vinciguerras auf einer Insel gefangen gehaltene Wissenschaftler den ersten Atomsprengkopf fertiggestellt hat, mit dem die faschistische Organisation die Welt in eine nukleare Katastrophe stürzen würde.