Das Bourne Ultimatum

Bourne versucht, Ross vor der CIA in Sicherheit zu bringen, aber bei einem Treffen am Londoner Hauptbahnhof wird der Journalist vor seinen Augen erschossen. In Madrid trifft Bourne auf seine ehemalige Agentenkollegin Nicky Parsons (Julia Stiles). Gemeinsam versuchen sie, den Informanten von Ross ausfindig zu machen, und Bourne reist nach Marokko. Unterdessen setzt Noah Vosen (David Strathairn), CIA-Vize und der Kopf von "Blackbriar", alles daran, jeden Mitwisser des illegalen Geheimprojekts auszuschalten.