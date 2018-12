Das Bourne Vermächtnis

In der Schneelandschaft Alaskas hat der Ex-Soldat und Agent Aaron Cross (Jeremy Renner) die Aufgabe, eine abgelegene Hütte in den Bergen zu erreichen, wo ein weiterer Agent (Oscar Isaac) bereits auf ihn wartet. Beiden wurden Chemikalien verabreicht, die ihre physischen wie mentalen Fähigkeiten enorm steigern und sie so zu Supersoldaten machen sollen.



Da die CIA allerdings zur selben Zeit mit dem abtrünnigen Agenten Jason Bourne (Matt Damon) zu kämpfen hat und pikante Details über das Programm nach außen zu dringen drohen, entscheidet der Verantwortliche Eric Byer (Edward Norton), alle Beweise der Existenz des Programms zu vernichten und alle Beteiligten töten zu lassen.



Den mörderischen Anschlag überlebt nur Cross. Aber er ist inzwischen abhängig von der mysteriösen "Super-Droge" und sucht nun die zuständige Biochemikerin Dr. Marta Shearing (Rachel Weisz) auf. Auch sie schwebt inzwischen in Lebensgefahr und kann einem Anschlag dank Cross nur knapp entkommen. Gemeinsam suchen die beiden nun nach dem Herstellungsort der Droge. Doch Eric Byer und seine Leute bleiben den beiden eng auf den Fersen.



Nachdem der bisherige Hauptdarsteller der erfolgreichen "Bourne"-Reihe, Matt Damon, einen nächsten Teil absagte, da Regisseur Paul Greengrass nicht mehr dabei war, wurde Teil vier völlig neu entwickelt. Die Hauptrolle ging nun an Jeremy Renner, der als todesmutiger Bombenentschärfer in dem Oscar-Film "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" beeindrucken konnte. Die von ihm dargestellte Figur des Aaron Cross wurde von Drehbuchautor und Regisseur Gilroy für den Film neu erdacht, auch wenn sich die Story lose an der gleichnamigen Romanvorlage orientiert.