Das Jerico Projekt

Mit der Unterstützung eines beeindruckenden Casts ist Regisseur Ariel Vromen ein packender Actionthriller mit Scifi-Elementen gelungen. Dabei sind - ganze 24 Jahre nach "JFK - Tatort Dallas" - die Hollywoodstars Kevin Costner, Tommy Lee Jones und Gary Oldman endlich wieder einmal auf der Leinwand vereint. Doch auch die weitere Besetzung kann sich mehr als sehen lassen.



Ryan Reynolds beweist erneut, dass er offenbar ein Faible für Rollen mit besonderen körperlichen Erscheinungsformen hat. Nach seinen Auftritten als sarkastischer Superheld "Deadpool", als Geistercop in "R.I.P.D." oder als menschliche Hülle in "Self/less - Der Fremde in mir" tritt er diesmal zum Teil transzendent auf.



Der spanische Regisseur und Schauspieler Jordi Mollà, unter anderem bekannt aus "Riddick", überzeugt als kühler Super-Gangster, und der Film verfügt zudem über ein starkes Frauen-Trio. Das ehemalige Model Gal Gadot, das inzwischen weltweiten Ruhm als "Wonder Woman" erlangt hat, überzeugt in der Rolle von Popes Ehefrau. Die deutsche Schauspielerin Antje Traue ("Man of Steel", "Dead End") stellt die starke Komplizin an der Seite des Schurken Heimdahl dar, und Alice Eve, bekannt aus "Star Trek Into Darkness" verkörpert die clevere CIA-Agentin, die im Hintergrund agiert.