Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) arbeitet für eine der renommiertesten Personenschutz-Agenturen der Welt und macht niemals Fehler. Zumindest dachte er das, bis einer seiner Klienten vor seinen Augen erschossen wurde. Die Schuld gibt er seiner Freundin Amelia Roussel (Élodie Yung), da sie als Einzige den Namen des Klienten wusste. Die Beziehung geht in die Brüche. Michael fällt in ein tiefes Loch, aus dem ihm nicht einmal die Arbeit helfen kann. Er gerät zudem immer wieder mit dem Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) aneinander, der ebenfalls Profi auf seinem tödlichen Gebiet ist.



Eines Tages bekommt Bryce einen neuen Auftrag und traut seinen Ohren kaum: Er soll eben jenen Darius Kincaid beschützen, also zum Bodyguard eines eiskalten Killers werden, und diesen unversehrt zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag bringen. Dort soll Kincaid im Austausch für die Freilassung seiner inhaftierten Frau Sonia (Salma Hayek) gegen den weißrussischen Diktator Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen.



Dukhovich setzt alles daran, Kincaid von dieser Aussage abzuhalten, und schickt seine besten Männer los, um den unliebsamen Zeugen aus dem Weg zu räumen. Obwohl Bryce und Kincaid aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit verfeindet sind, werden sie nun zur Zusammenarbeit gezwungen: Kincaid muss um jeden Preis lebend und innerhalb von 24 Stunden in Den Haag ankommen - eine rasante Verfolgungsjagd durch Europa beginnt.



"Der Killer & sein Bodyguard" ist eine klassische Buddy-Comedy, in der ein ungleiches Duo ein gemeinsames Abenteuer erlebt und dabei durch die äußeren Umstände zu einer Zusammenarbeit gezwungen wird. Der englische Begriff "Buddy" kann als "Freund" oder "Kumpel" übersetzt werden. Berühmte "Buddys" aus der Filmgeschichte sind beispielsweise Laurel und Hardy, Bud Spencer und Terence Hill, Mel Gibson und Danny Glover.



Bei der Suche nach dem richtigen Regisseur für "Der Killer & sein Bodyguard" entschied man sich zunächst für Jeff Wadlow, der zuvor bereits die Comicverfilmung "Kick-Ass 2" inszeniert hatte. Allerdings verließ dieser das Projekt, um einen anderen Film ("Die wahren Memoiren eines internationalen Killers") zu drehen, und sein Platz wurde schließlich von Patrick Hughes ("The Expendables 3") eingenommen.



Für das Drehbuch war Tom O'Connor verantwortlich, der es mit diesem Skript im Jahr 2011 auf die berühmte Blacklist der beliebtesten unverfilmten Drehbücher Hollywoods geschafft hatte. Bis es zu einer Umsetzung des Films kam, vergingen dann noch fünf Jahre.



Bei der filmischen Darstellung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag haben die Filmemacher getrickst: Das für die Außenaufnahmen verwendete Gebäude ist die Nationalbank in Sofia, und die im Film gezeigten Luftaufnahmen des Gerichtshofs wurden digital stark modifiziert.



Das Hauptdarsteller-Duo Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hat bereits in der Vergangenheit gemeinsam an einem Film gearbeitet: Bei dem Animationsfilm "Turbo – Kleine Schnecke, großer Traum" übernahmen beide eine Sprechrolle.