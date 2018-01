Die Bourne Identität

Noch in Zürich heftet sich die CIA an Bournes Fersen, und nur mit Hilfe der jungen Weltenbummlerin Marie (Franka Potente) gelingt ihm die Flucht vor den Verfolgern, deren Motive er nicht kennt. Für 20 000 Dollar fährt Marie ihn nach Paris, wo Bourne sich zuletzt aufgehalten haben muss. Doch der Geheimdienst ist den beiden auf der Spur, und so beginnt eine rasante Odyssee, während der Jason seine eigene Verstrickung in die Spionageorganisation erkennen muss.