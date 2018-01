Die Bourne Verschwörung

Derweil findet die CIA-Einsatzleiterin Pamela Landy (Joan Allen) in Berlin heraus, wem der Fingerabdruck am Tatort gehört und lässt Bourne über Interpol suchen. Dieser ist inzwischen in der Spreemetropole eingetroffen und erfährt von dem Verdacht gegen ihn. Wer hat diese falschen Spuren gelegt und welcher Auftraggeber steht hinter dem russischen Killer? Auf der Suche nach der Wahrheit muss Bourne nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern schließlich einer bitteren Wahrheit ins Auge sehen. Er hat als Auftragsmörder für die CIA gearbeitet.