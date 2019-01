Komponist James Horner verunglückte im Juni 2015 tödlich mit einem Kleinflugzeug. Horner, geboren 1953, war zweifacher Oscar-Preisträger und schrieb unter anderem die Musik zu "Titanic", auch Celine Dions Ohrwurm "My Heart Will Go On".



Antoine Fuqua über sein modernes Western-Remake: "Als MGM mich fragte, ob ich einen Western machen will, war ich total begeistert, weil ich mit Western aufgewachsen bin. Ich fragte mich: 'Warum jetzt einen Western drehen? Warum wäre es wichtig?' Die Antwort darauf ist die Existenz von Tyrannei in der modernen Welt - das macht es zeitgemäß. Man braucht eine bestimmte Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, um sich der Tyrannei in den Weg zu stellen."



In sein Team holte Fuqua neben Stars wie Chris Pratt ("Jurassic World") unter anderen Denzel Washington und Ethan Hawke. Mit Washington und Hawke hatte Fuqua bereits "Training Day" gedreht, mit Denzel Washington außerdem den Rache-Thriller "The Equalizer".



Bereits 1960 entstand unter der Regie von John Sturges ein erster Western mit dem Titel "Die glorreichen Sieben". Dieser wiederum beruht auf einer japanischen Vorlage - Akira Kurosawas "Die sieben Samurai" (1954). Fuqua: "Kurosawa hatte mehr Einfluss auf das amerikanische Kino, als viele Leute wissen, und 'Die sieben Samurai' beeinflusste unseren Film vielfach. Es ist die DNA, die Mutter vieler Filme. Ich sah den Film und wollte deshalb Regisseur werden."