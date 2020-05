1127. Die Kreuzritter huldigen in London einem besonderen Kult und begraben einen der ihren mit einem roten Stein.



Ägypten, Jahrhunderte zuvor: Der rote Stein stammt aus dem Dolch von Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella). Die Pharaonen-Tochter Ahmanet sollte, als zunächst einziges Kind, das Reich ihres Vaters erben, doch dann wurde dem Herrscher ein kleiner Sohn geboren. Ahmanet beschwört Seth, den ägyptischen Todesgott, und ermordet Vater und Bruder. Doch herrschen kann sie nicht über das Reich des Vaters, denn sie wird von seinen Wachen überwältigt und zur Strafe für den Frevel an ihrer Familie lebendig begraben – fern von Ägypten, in Mesopotamien, heute der nördliche Irak. Ahmanets Grab ist ihr Gefängnis – schwere Ketten halten den Sarkophag in einer tiefen Höhle fest.



Gegenwart: Nick Morton (Tom Cruise) und sein Kumpel Chris Vail (Jake Johnson) sind Fernaufklärer der US-Armee im Irak. Ohne Befehl haben sie sich auf unerlaubtes Territorium begeben. Nick hat der Archäologin Jennifer Halsey (Annabelle Wallis) in einer gemeinsamen Nacht eine Karte gestohlen, die nach seiner Auslegung zu einem "Haram" führt, einem Schatz.



Der Karte außerhalb ihres Einsatzgebietes folgend, geraten Nick und Chris in einen kleinen Ort. Doch die beiden werden beschossen, die Häuser geben plötzlich nach, und unter ihnen tut sich die Erde auf. Als sich die Situation beruhigt hat, stößt Jennifer zu Nick, Chris und ihrem zwischenzeitlich aufgetauchten Vorgesetzten, Colonel Greenway (Courtney B. Vance). Jennifer beschuldigt Nick, sie ausgenutzt und bestohlen zu haben.



Nick, Chris und Jennifer steigen in den Schlund hinab und finden eine verborgene Höhle – Ahmanets Gefängnis. Unfreiwillig befreien die drei Ahmanet und werden fortan von ihr und einem Todesfluch verfolgt. Denn Ahmanet will sich an der Welt dafür rächen, dass sie jahrhundertelang im Todesschlaf gehalten wurde.



Sie folgt Nick und Jennifer nach England, wo sie – wie Jennifer - den Dolch des Seth sucht, den die Kreuzritter entwendet hatten. In einer alten Kirche finden Jennifer und Nick den Dolch, doch der rote Stein fehlt. Kurz darauf sehen sich die beiden einer wahren Invasion von Untoten, befehligt von Ahmanet, gegenüber und treten kopflos die Flucht an.



Nick erfährt, dass Jennifer für Dr. Henry Jekyll (Russell Crowe) arbeitet. In seinem Auftrag war sie in den Irak gereist. Der Arzt, von einer seltsamen Krankheit geplagt, will das Böse aus der Welt schaffen. Jekylls Leute haben Ahmanet in seinem Labor in London in Ketten gelegt.



Nick hat eine verhängnisvolle Rolle in Henrys Plan. Zum einen lastet auf ihm ein Fluch Ahmanets, die Nick zu ihrem neuen Auserwählten gemacht hat, zum anderen will Henry mithilfe Ahmanets und des Dolches über Nick den ägyptischen Todesgott Seth beschwören, um dann ein für alle Mal das Böse zu besiegen.



Jennifer erkennt, dass Henrys verwegener Plan Nick in Lebensgefahr bringt. Sie will ihm helfen, den roten Stein zu zerstören und dem Spuk Ahmanets ein Ende zu setzen.