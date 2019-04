Als ihre Eltern in New York ermordet werden, befindet sich die junge Ella Hatto (Odeya Rush) in einem Internat in der Schweiz. Ellas Vater war in zwielichtige Geschäfte verwickelt und musste nun den Preis dafür bezahlen: Der korrupte Multi-Millionär Richard Addison (Allen Leech) hat den Auftrag gegeben, die gesamte Familie seines Geschäftspartners auszulöschen. Nur Ella fehlt noch und steht auf der Todesliste.



Aus diesem Grund wird der Profikiller Stephen Lucas (Sam Worthington) beauftragt, um auch sie zu ermorden. Als es dann aber schließlich so weit ist, bringt es Lucas nicht übers Herz, abzudrücken - er hat selbst eine Tochter im Teenager-Alter. Fortan befinden sich die beiden gemeinsam auf der Flucht vor Addisons Männern und geraten von einer brenzligen Situation in die nächste.



Erschwerend kommt hinzu, dass Lucas mit einer Drogensucht und seiner dunklen Vergangenheit zu kämpfen hat. Obwohl sich die Lage der beiden zunehmend verschlechtert, ist Ella alles andere als hilflos: Sie sinnt auf Rache für ihre Familie und wird erst ruhen, wenn Addison nicht mehr am Leben ist.



Der Regisseur des Films, Jonathan Mostow, ist mit dem Actiongenre bestens vertraut und inszenierte im Jahr 2003 beispielsweise schon den Actionblockbuster "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen", dem einige Jahre später der Science-Fiction-Film "Surrogates - Mein zweites Ich" folgte. Mit "Die Stunde des Killers" legt er nun einen temporeichen Actionthriller vor, der in thematischer Nähe mit Filmen wie "Léon - Der Profi" oder "Logan" steht und eine Zweckgemeinschaft von einem eiskalten Killer mit einem Kind ins Zentrum der Erzählung rückt.