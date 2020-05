Die Unfassbaren

Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) arbeiten alle als mehr oder weniger erfolgreiche Zauberkünstler in den Straßen New Yorks, bis sie von einem Unbekannten zusammengeführt werden.



Ein Jahr später treten sie gemeinsam als "Die Vier Reiter" auf Amerikas riesigen Bühnen auf und inszenieren Shows, bei denen sie ganze Banken ausrauben und das Geld dann auf das Publikum herabregnen lassen. Als sie das Vermögen vom Konto ihres Sponsors Arthur Tressler (Michael Caine), einem zwielichtigen Versicherungsunternehmer, unter den anwesenden Gästen verteilen, haben die vier bereits das FBI auf den Fersen: FBI-Agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) und Interpol-Ermittlerin Alma Dray (Mélanie Laurent) sind gemeinsam auf die "Vier Reiter" angesetzt, doch je tiefer die Ermittlungen gehen, desto undurchsichtiger wird der Fall. Der Verdacht kommt auf, dass es einen fünften Reiter geben muss, der die Fäden bei den Shows zieht. Zunächst glauben Rhodes und Dray, in Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) ihren Verdächtigen gefunden zu haben, der dafür berühmt ist, Zaubertricks zu entlarven. Doch in der Welt der Magier ist nichts, wie es scheint.