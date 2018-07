Edge of Tomorrow

Regisseur Doug Liman ("Die Bourne Identität" - 2002, "Mr. und Mrs. Smith" - 2005) entwirft augenzwinkernd eine beängstigende Zukunftsvision (nach dem japanischen Roman "All You Need is Kill" von Hiroshi Sakurazaka) und löst sie in "Murmeltier"-Manier wieder auf. Mit jedem Sterben und jeder Wiederauferstehung wissen Major Bill Cage und die Zuschauer ein kleines Detail mehr, wie man den Mimics zu Leibe rücken könnte. Und wie bei einem Puzzle entsteht nach und nach der Masterplan für den Sieg über diese bedrohliche Alien-Rasse.