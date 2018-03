Nichts ist, wie es zunächst scheint in dem raffinierten Psychothriller "Ein riskanter Plan", für den Regisseur Asger Leth einen sehenswerten All-Star-Cast vor seiner Kamera versammeln konnte. In der Rolle des Ex-Cops Nick Cassidy, der zu allem bereit ist, um seine Unschuld zu beweisen, überzeugt der australische Schauspieler Sam Worthington. James Cameron vertraute dem bis dato unbekannten Darsteller die Hauptrolle in seinem Fantasy-Abenteuer "Avatar" an und machte den sympathischen No Name aus Down Under über Nacht zum Star.



Kurz zuvor war Worthington bereits mit einer anderen spektakulären Hauptrolle in den US-Kinos zu sehen: mit dem vierten Teil ("Terminator: Die Erlösung") der ebenfalls von James Cameron entwickelten Erfolgsreihe "Terminator". In den Sandalenfilmen "Kampf der Titanen" und "Zorn der Titanen" spielte er dann den strahlenden Helden Perseus. Für den düsteren Polizeifilm "Texas Killing Fields" schlüpfte er in die Rolle eines frustrierten Kleinstadtbullen, der einen Serienkiller stellen muss.



Seine Schauspielpartnerin Elizabeth Banks ist eine der begehrtesten und vielseitigsten Darstellerinnen Hollywoods. Scheinbar mühelos pendelt sie dabei zwischen Comedy und Drama, Film und Fernsehen hin und her. Ihr größter Kino-Erfolg ist die Fantasy-Reihe "Die Tribute von Panem", in der sie bizarr kostümiert die Spielleiterin Effie Trinket verkörpert.