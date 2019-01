Sicherheitsexperte Ray Breslin (Sylvester Stallone) konstruiert Hochsicherheitsgefängnisse in der ganzen Welt und testet sie im Selbstversuch auf ihre Ausbruchssicherheit. Als er für die CIA ein geheimes Hightech-Gefängnis, genannt "Das Grab", auf Herz und Nieren prüfen soll, merkt er zu spät, dass man ihn in eine Falle gelockt hat. Jedweder Kontakt zur Außenwelt ist unmöglich, selbst zu seinem Geschäftspartner Lester (Vincent D'Onofrio) gelingt ihm keine Verbindung. Und es scheint, dass der skrupellose Gefängnisdirektor Willard Hobbes (Jim Caviezel) und dessen rechte Hand Drake (Vinnie Jones) es besonders auf den Neuankömmling abgesehen haben.



Lediglich bei dem besonnenen Mithäftling Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) findet Breslin Unterstützung. Gemeinsam hecken die beiden einen Plan aus, um dem hermetisch abgeschlossenen Hochsicherheits-Gefängnis zu entkommen. Doch dazu brauchen sie jemanden, der einen Kontakt zur Außenwelt herstellt. Widerwillig übernimmt der versoffene Gefängnisarzt Dr. Kyrie (Sam Neill) diese Rolle. Doch können die beiden Verschwörer dem zwielichtigen Mediziner vertrauen?



Bereits in dem Action-Spektakel "Expendables 2" hatten die beiden Ikonen des US-Action-Kinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, einen kleinen gemeinsamen Auftritt. In "Escape Plan - Flieh oder stirb" sind die beiden dann erstmals in Hauptrollen gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Und die Chemie zwischen den beiden Hollywood-Veteranen stimmt in jeder Szene. Stallone als nervöser Sicherheitsexperte, der sich selbst austricksen muss, um dem nach seinen eigenen Plänen entwickelten Hochsicherheitsknast zu entkommen. Und Schwarzenegger als ebenso besonnener wie undurchsichtiger Mitverschwörer: Die beiden Action-Stars hatten sichtlich Spaß zusammen.



Vor eine besondere Herausforderung stellte diese Zusammenarbeit allerdings das deutsche Synchronstudio. Denn normalerweise werden Stallone und Schwarzenegger von demselben deutschen Synchronsprecher gesprochen: Thomas Danneberg. In diesem Fall übernahm Danneberg den Part von Stallone, und Arnold Schwarzenegger wurde von Ralph Schicha gesprochen. Was bei den Fans des Ex-Gouverneurs und Ex-Terminators nicht gerade auf Zustimmung traf.