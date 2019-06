Europäisches Kino

Den Auftakt der Reihe macht am 1. Juli 2019 "Das letzte Opfer". In der deutsch-belgischen Koproduktion jagt der belgische Kommissar Vincke einen Frauenmörder in Antwerpen. Die Insel La Gomera steht in "Mord auf La Gomera" am 8. Juli 2019 im Zeichen des Verbrechens: Hat ein Lokalpolitiker den Freund seiner Tochter ermordet, um sich für die Veröffentlichung eines Sex-Videos im Internet zu rächen?