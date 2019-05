Fast & Furious 7

Seit knapp einem Jahr genießen die Freunde ihre Freiheit, nachdem sie den gefährlichen Söldner Owen Shaw ausgeschaltet haben. Dom (Vin Diesel) hat allerdings ein ernstes Problem, da seine Freundin Letty (Michelle Rodriguez) noch immer unter den Nachwirkungen des letzten gefährlichen Abenteuers leidet. Sie sieht eine Trennung als einzige Chance, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.



Währenddessen taucht Deckard Shaw (Jason Statham) auf und will Rache für seinen Bruder. Die Schuldigen hat er bereits ausgemacht, und die nötigen Informationen über Dom und seine Freunde will er sich im DSS-Quartier besorgen. Dort kommt es dann zum Kampf mit Luke Hobbs (Dwayne Johnson), der dabei übel zugerichtet wird.

Als Dom seine schwangere Schwester Mia (Jordana Brewster) und Brian (Paul Walker) in Los Angeles besucht, explodiert vor dem Haus eine Bombe. Zum Glück bleiben alle unversehrt, doch nun haben sie die Gewissheit, dass sie auf der Abschussliste von Deckard Shaw stehen. Dieser bekennt sich nicht nur zu dem Anschlag, sondern hat auch den tödlichen Unfall von Han (Sung Kong) in Tokio initiiert.



Die Gang, inklusive Roman (Tyrese Gibson) und Tej (Ludacris), formiert sich wieder und erhält unerwartete Hilfe. Der mysteriöse Regierungsagent Mr. Nobody (Kurt Russell) bietet ihnen die Nutzung eines revolutionären Ortungssystems an, allerdings müssen Dom und seine Freunde erst einmal dessen Entwicklerin Megan Ramsey (Nathalie Emmanuel) aus den Fängen eines afrikanischen Warlords befreien.



Der siebte Teil der erfolgreichen Reihe steht gänzlich im Zeichen des tragischen Todes von Paul Walker während der Dreharbeiten. Am 30. November 2013 raste der Rennfahrer Roger Rodas mit dem Schauspieler als Beifahrer in seinem Porsche gegen einen Laternenmast, beide waren sofort tot. Um den Film fertigzustellen, waren Drehbuchänderungen und Computertricks nötig, der geplante Starttermin verschob sich von 2014 ins Frühjahr 2015.