Fast & Furious 8

Im malerischen Havanna genießen Dominic, "Dom", Toretto (Vin Diesel) und Leticia, "Letty", (Michelle Rodriguez) ihre Flitterwochen, doch die Ruhe ist nicht von Dauer. Zunächst erscheint eine Frau namens Cipher (Charlize Theron) auf der Bildfläche und setzt Toretto unter Druck. Kurz darauf meldet sich Luke Hobbs (Dwayne Johnson) mit einem neuen Auftrag für Dom und sein Team: In Berlin sollen sie für Mr. Nobody (Kurt Russell) eine EMP-Waffe stehlen.



Die Mission ist schwierig, verläuft jedoch nach Plan. Doch plötzlich wendet sich Toretto gegen sein Team und entkommt mit der Beute. Roman (Tyrese Gibson), Tey (Chris "Ludacris" Bridges), die anderen und vor allem Letty sind konsterniert. Offensichtlich hat sich Dom auf die Seite der Terroristin Cipher gestellt. Doch keiner der Freunde kann eine Erklärung dafür finden.



Als es Cipher dann auch noch gelingt, das Ortungssystem "Auge Gottes" sowie russische Atomcodes in ihren Besitz zu bringen, gibt es keine Rücksicht auf Verluste mehr. Letty und das Team nehmen sogar die Hilfe von Deckard Shaw (Jason Statham) und seinem Bruder an, um die Terroristin und Dom zu stoppen. Keiner ahnt, dass Cipher Doms Ex-Freundin Elena (Elsa Pataky) und den gemeinsamen Sohn, von dem der Vater selbst bisher nichts wusste, in ihrer Gewalt hat.