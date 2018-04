Fifty Shades of Grey

Anastasia Steele (Dakota Johnson) studiert englische Literatur in Seattle und jobbt außerdem als Aushilfe in einem Eisenwarengeschäft. Ein geradlinig verlaufendes Leben ohne große Aufregungen. Ana ist Single und sexuell noch sehr unerfahren. Bisher fehlte ihr der richtige Partner, um die Liebe und ihre körperliche Seite zu erkunden.



Ana schreibt auch für eine Studentenzeitschrift ihrer Uni. Als ihre Kommilitonin und Freundin Carla (Jennifer Ehle) einen Interview-Termin nicht wahrnehmen kann, springt Ana kurzfristig ein. Ana soll dem geheimnisumwitterten, weil sehr zurückgezogen lebenden Unternehmer und Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) Lesenswertes über sein Unternehmen, seinen Werdegang und seine Person entlocken.



Das Ende des Interviews wäre eigentlich auch das Ende der flüchtigen Bekanntschaft von Ana und Christian gewesen, doch Christian zeigt unerwartet Interesse an der jungen Frau. Was Ana, von Christian fasziniert und bald auch in ihn verliebt, nicht ahnt: Christian sucht nicht einfach eine Freundin, schon gar keine potenzielle Ehefrau.



Er sucht nach einer Frau, die bereit ist, sich auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einzulassen, die besonderen Regeln unterworfen wäre. Seinen Regeln.



Ana muss einen Vertrag unterschreiben, in dem sie sich nicht nur zur Verschwiegenheit darüber verpflichtet, was zwischen ihr und Christian passieren wird. Zusätzlich klärt der Vertrag Fragen der pikanten Art.



Christian sucht nach einer "Sub", einer Frau, die bereit ist, sich ihm zu unterwerfen und seine sexuellen Vorlieben mitzumachen. Dazu gehört auch die Benutzung von Hilfsmitteln, die dem Sado-Maso-Bereich zugeordnet werden. Ana kann zustimmen oder ablehnen. Erst nach Klärung der Formalien führt Christian sie in das Allerheiligste seiner luxuriösen Wohnung - das rote Zimmer.



Dakota Johnson über Ana: "Ich kann verstehen, dass Frauen sich von Christian (Grey) so angezogen fühlen, denn er ist sehr elegant, ehrgeizig und klug und stark. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich so geduldig mit ihm wäre wie Ana." (imdb)



Jamie Dornan über Christian: "Ana fühlt sich unwohl und verlegen. Bei ihm dreht sich alles um Kontrolle und Präzision, aber sie stellt alles auf den Kopf. Er fühlt sich von ihr angezogen, aber sie berührt ihn auf eine tiefere Art, als er es bis dahin kannte. Im Wesentlichen dreht sich die Geschichte um zwei Menschen, die sich verlieben und massive Hindernisse bewältigen müssen, die beide davon abhalten, eine 'normale' Beziehung zu leben." (Übersetzt und zitiert nach dem engl. Presseheft zum Film)



Regie der Bestseller-Verfilmung führte Sam Taylor-Johnson (geboren am 4. März 1967), eine der wenigen Frauen, die im internationalen Filmgeschäft erfolgreich auf dem Regie-Stuhl sitzen. Die in London geborene Regisseurin, deren Karriere als Bildhauerin begann und die 1997 bei der Biennale Venedig für ihre Ausstellung ausgezeichnet wurde, drehte zunächst mehrere Kurzfilme, ehe sie mit "Nowhere Boy" ihr Spielfilmdebüt gab. Mit dem Hauptdarsteller von "Nowhere Boy", Schauspieler Aaron Taylor-Johnson, ist Sam seit einigen Jahren verheiratet. Für Aufsehen in der Presse sorgt immer wieder der Altersunterschied zwischen dem Paar: Sie ist 23 Jahre älter als er.