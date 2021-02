First Kill - Gefährliche Jagd

Der Banker Will (Hayden Christensen) und seine Frau Laura (Megan Leonard) machen sich Sorgen. Ihr Sohn Danny (Ty Shelton) wird in der Schule gemobbt und sogar verprügelt. Der Vater beschließt deshalb, in den kleinen Ort zu fahren, in dem er aufgewachsen ist, und seinen Sohn dort mit auf die Jagd zu nehmen.



Als sie im Wald unterwegs sind, werden sie Zeugen eines Streits zwischen zwei Männern. Die Situation eskaliert, und einer der beiden schießt kurzerhand auf den anderen. Ein Geräusch des erschrockenen Danny verrät Vater und Sohn. Der Schütze eröffnet das Feuer auf die beiden, woraufhin Will ihn aus Notwehr erschießt. Doch dann entdeckt er, dass es sich um einen Polizisten handelt. Den Verletzten bringt Will nach Hause, wo er von Laura verarztet wird.



Als Levi (Gethin Anthony) jedoch wieder aufwacht, nimmt er Danny als Geisel und erpresst die Eltern. Er will unbedingt an den Tatort zurück, weil er dort einen wichtigen Schlüssel verloren hat. Will und seine Frau sind verzweifelt und hoffen darauf, dass es dem örtlichen Polizeichef Howell (Bruce Willis) gelingt, Danny zu befreien. Doch die Situation ist noch komplizierter, als sie ohnehin erscheint.



Regisseur Steven C. Miller hat sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Produktionen als Thriller-Spezialist im Filmbusiness etabliert. Und immer wieder gelingt es ihm dabei, namhafte Schauspieler für seine Projekte zu gewinnen. Dazu gehörten unter anderen Sylvester Stallone, Nicolas Cage, John Cusack und Aaron Eckhart.



Bei "First Kill" reihen sich nun Hayden Christensen ("Star Wars") und die Leinwandlegende Bruce Willis ("Stirb Langsam") in diese Reihe ein. Mit dem charismatischen Schauspieler arbeitete Miller bereits zum dritten Mal zusammen.



Genauso begeistert war der Filmemacher auch von einem Debütanten: Für Ty Shelton, der in der Rolle des Danny zu sehen ist, war es der erste Auftritt vor der Kamera, und Miller war voll des Lobes für das Nachwuchstalent: "Es ist unglaublich, wie begabt dieser kleine Kerl ist, und ich bin gespannt auf seine Zukunft."