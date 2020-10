Als der afroamerikanische Fotograf Chris (David Kaluuya) seine weiße Freundin Rose (Allison Williams) für ein Wochenende aus New York auf das abgelegene ländliche Anwesen ihrer Eltern begleitet, ahnt er nicht, was auf ihn zukommen wird. Der Empfang ist herzlich und das Kennenlernen angenehm, obwohl sich seine Gastgeber, vor allem aber deren schwarzes Personal, manchmal etwas merkwürdig verhalten.



Roses Vater Dean Armitage (Bradley Whitford), ein Neurochirurg, ihre Mutter Missy (Catherine Keener), eine Psychiaterin, und der Medizin studierende Bruder Jeremy (Caleb Landry Jones) beginnen nämlich schon bald, ihren Gast unter Druck zu setzen, damit er das Rauchen aufgibt. Gleich in der ersten Nacht wird Chris von Missy so ganz nebenbei hypnotisiert - mit Nachwirkungen, die ihm keineswegs geheuer sind. Gleichzeitig versucht man, seine Außenkontakte zu unterbinden, indem man immer wieder das Ladekabel seines Smartphones kappt.



Auf einer Gartenparty seiner Gastgeber schließlich trifft Chris neben vielen älteren weißen Gästen, die ihn in auffälliger Weise mustern, auch auf einen jungen Schwarzen (LaKeith Stanfield), der seit Monaten als vermisst gilt und seltsam verändert wirkt.



Wie sich schnell herausstellt, ist das erst der Anfang eines Horrortrips, in dessen Verlauf sich die scheinbar so liberalen weißen Gastgeber des jungen Schwarzen als etwas ganz anderes entpuppen. Gefangen in dem isolierten Landhaus muss Chris in rasantem Tempo über sich hinauswachsen, um die eigene Haut zu retten.



Mit "Get Out" gelang dem Darsteller und TV-Comedian Jordan Peele ("Wir", 2019) 2017 ein aufregendes Kinodebüt, das ihm 2018 auch gleich den Oscar für das Beste Originaldrehbuch bescherte. Peeles böse Mischung aus gesellschaftlicher Satire und Horror-Thriller legt sehr komisch und gleichzeitig extrem spannend den Finger in die weiterhin heftig schwärende Wunde des Rassismus.



Neben Independent-Star Catherine Keener ("Capote", "Trust - Blindes Vertrauen") und dem Seriendarsteller Bradley Whitford ("The West Wing - Im Zentrum der Macht", "Transparent") hatte der junge Engländer Daniel Kaluuya mit "Get Out" seinen internationalen Durchbruch als Kino-Darsteller. 2018 folgten große Rollen in "Black Panther", "Black Widow - Tödliche Witwen" und 2019 die männliche Titelrolle in "Queen & Slim".



"Get Out - Rette Deine Haut" hat weltweit über 272 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget von nur 4,5 Millionen. "Solche Wunder der Profitabilität gelingen immer dann, wenn eine Story mittenmang ins schmerzende Herz des Zeitgeists trifft." (Tobias Kniebe, SZ)