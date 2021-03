Girl on the Train

Rachel Watson (Emily Blunt) fährt jeden Tag mit dem Zug nach Manhattan zur Arbeit. Zumindest erzählt sie das ihren Freunden. In Wahrheit hat sie ihren Job aber bereits vor Monaten aufgrund von Alkoholproblemen verloren und steigt lediglich in den Zug, um etwas zu tun zu haben. Außerdem befindet sich direkt an der Zugstrecke das Haus, in dem Rachel früher mit ihrem Ex-Mann Tom (Justin Theroux) gelebt hat, bevor dieser sie für eine Affäre mit einer Frau namens Anna (Rebecca Ferguson) verlassen hat.



Weil Rachel ihr eigenes Leben kaum aushält, flüchtet sie zudem in ein anderes: Durch die Fenster eines ebenfalls in der Nähe der Bahnstrecke stehenden Hauses beobachtet Rachel das Liebespaar Scott (Luke Evans) und Megan (Haley Bennett) und stellt sich deren perfekte Beziehung vor. In Rachels Vorstellung haben die beiden jenes harmonische Leben, das ihr selbst durch den Seitensprung ihres Mannes verwehrt blieb.



Doch eines Tages zerbricht diese Idylle, als Rachel etwas Schockierendes beobachtet: Auch im Liebesleben von Scott und Megan scheint es Geheimnisse zu geben! Außerdem gerät Rachel durch eine Erinnerungslücke in Schwierigkeiten. Sie wacht mit einem dröhnenden Kopf auf und kann sich nicht daran erinnern, was in der vergangenen Nacht geschehen ist. Ihr Körper ist von blauen Flecken übersät, und es wirkt, als wäre sie überfallen worden.



Zusätzlich versetzt eine Vermisstenmeldung Rachel in Panik. Megan, die junge Frau, die sie jeden Tag vom Zug aus beobachtet, ist spurlos verschwunden. Also begibt sich Rachel auf die Suche nach Antworten und versucht, die vergangene Nacht zu rekonstruieren. Könnte die Lösung vielleicht in Rachels eigener dunkler Vergangenheit liegen?