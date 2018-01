Sowohl in "Children of Men" als auch in "Gravity" arbeitete Cuarón dabei mit seinem Landsmann Emmanuel Lubezki zusammen, einem der besten Kameramänner Hollywoods, der im Laufe der Jahre neben Cuarón auch für große Regisseure wie Tim Burton ("Sleepy Hollow"), Terrence Malick ("The Tree of Life", "Knight of Cups"), die Coen-Brüder ("The Big Lebowski", "No Country for Old Men") oder Alejandro González Iñárritu ("Birdman", "The Revenant") tätig war. Drei Oscars und zahlreiche weitere Preise machen ihn zu einem Star seiner Zunft.