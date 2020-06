Hunter Killer

Im Nordpolarmeer werden ein US-amerikanisches und ein russisches U-Boot von unbekannten Angreifern versenkt. Das amerikanische Verteidigungsministerium entsendet Captain Joe Glass (Gerard Butler) und seine Mannschaft an Bord des U-Boots "USS Arkansas", um herauszufinden, was genau in den Tiefen des Arktischen Ozeans vorgefallen ist.



Rear Admiral John Fisk (Common) wird kurze Zeit später von der Analystin Jayne Norquist (Linda Cardellini) darüber informiert, dass auf einer russischen Militärbasis verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden. Daraufhin wird eine Eliteeinheit der Navy SEALs unter Leitung von Lieutenant Bill Beaman (Toby Stephens) in der Nähe abgesetzt.

Dort werden sie Zeugen, wie Admiral Dmitri Durov (Mikhail Gorevoy) den russischen Präsidenten verhaften lässt. Offensichtlich will sich der russische Verteidigungsminister an die Macht putschen und einen Krieg gegen die USA beginnen. Auf Anordnung von Admiral Charles Donnegan (Gary Oldman) werden umgehend alle Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen.



Um eine globale Katastrophe in letzter Sekunde zu verhindern, wird eine extrem riskante Mission gestartet: Beaman und seine Männer sollen den russischen Präsidenten befreien und von der "USS Arkansas" evakuiert werden. Doch damit das Boot die feindlichen Gewässer passieren kann, sind sie auch auf die Hilfe des russischen Kapitäns Sergei Andropov (Mikael Nyqvist) angewiesen.



Um dem packenden Actionthriller maximale Authentizität zu verleihen, wurde nichts dem Zufall überlassen. Als Vorlage für das Buch diente der Roman "Firing Point", bei dem der Bestsellerautor Don Keith mit George Wallace, der selbst als U-Boot-Kommandant zur See fuhr, zusammenarbeitete. Die knapp 700 Seiten wurden von den Drehbuchautoren filmgerecht verdichtet.



Ein besonderer Reiz ergibt sich dabei durch die parallel laufenden Handlungsstränge: Die politische Auseinandersetzung im Pentagon, die riskante Navigation in den Tiefen des Meeres und die geheime Operation an Land - drei Stoffe, die jeder für sich als Grundlage für einen eigenen Film hätten dienen können.



Für die realistische Darstellung auf der Leinwand sicherten sich die Filmemacher die Unterstützung der US-Navy und des Verteidigungsministeriums. Ein Resultat der Zusammenarbeit war, dass Hauptdarsteller Gerard Butler und Regisseur Donovan Marsh die Möglichkeit erhielten, eine dreitätige Fahrt mit einem Atom-U-Boot zu unternehmen.



Für Teile der Aufnahmen konnte ein echtes U-Boot genutzt werden, das zu der Zeit in Pearl Harbor stationiert war.