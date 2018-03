Jack Ryan - Shadow Recruit

Doch Cherevin hat Jack durchschaut. Beide liefern sich ein gefährliches Duell auf Augenhöhe, von dessen Ausgang Jacks persönliches Glück, aber auch das Schicksal der Vereinigten Staaten abhängt.



Die Figur des Agenten Jack Ryan ist eine Schöpfung des Romanautors Tom Clancy, die ihren ersten Auftritt in "Jagd auf Roter Oktober" hatte. Kenneth Branagh war im Dezember 2017 als Detektiv Hercule Poirot in der Neuverfilmung des Agatha-Christie-Klassikers "Mord im Orient Express" in den deutschen Kinos zu sehen. Hier spielte der am 10. Dezember 1960 in Belfast geborene Branagh nicht nur eine der Hauptrollen, er führte auch Regie.



Sein 20 Jahre jüngerer Kollege Chris Pine war in deutschen Kinos zuletzt im Action- und Fantasy-Spektakel "Wonder Woman" zu sehen.