Jagd durch London

Die in der Londoner US-Botschaft stationierte Homeland-Security-Agentin Kate Abbott (Milla Jovovich) wird auf einige Wissenschaftler aufmerksam, die allesamt im Umgang mit explosiven Chemikalien geschult sind und eine Einreise in die USA beantragt haben. Misstrauisch geworden, stellt sie eigene Nachforschungen an. Sie vermutet einen geplanten Terroranschlag. Doch bevor sie Licht ins Dunkel bringen kann, sterben alle ihre Kollegen bei einem verheerenden Bombenattentat in einem Restaurant.