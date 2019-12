Kindergarten Cop

Seit Jahren ermitteln John Kimble (Arnold Schwarzenegger) und seine Partnerin Phoebe O'Hara (Pamela Reed) gegen den Kriminellen Cullen Crisp (Richard Tyson). Mithilfe der Zeugin Cindy können sie Crisp endlich dingfest machen, doch ihnen fehlen stichhaltige Beweise - vor allem wissen sie nicht, wo die Millionen geblieben sind, die Crisp angeblich beiseitegeschafft haben soll. Deshalb begeben sich Kimble und O'Hara von Kalifornien in die Kleinstadt Astoria an der Küste Oregons. Dort soll sich Crisps Frau mit ihrem kleinen Sohn versteckt haben und unter falschem Namen leben.



Da O'Hara unterwegs schlappgemacht hat, muss Kimble ihren Part übernehmen und lässt sich als Vorschullehrer für die Kindergarten-Klasse der lokalen Schule von Rektorin Miss Schlowski (Linda Hunt) anstellen. Durch geschickte Fragen an die Kleinen hofft er, Crisps Familie identifizieren zu können, ohne Aufsehen zu erregen.



Doch insgesamt fällt es dem hünenhaften Mann in dem kleinen Ort schwer, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Alle alleinerziehenden Mütter fragen sich bereits, wie ihre Chancen bei der neuen Lehrkraft stehen könnten. Privat kommt Kimble seiner Kollegin Joyce (Penelope Ann Miller) näher, deren Sohn Dominic (Joseph und Christian Cousins) seine Vorschulklasse besucht. Natürlich weiß sie nicht wirklich, wen sie vor sich hat, und schließlich verhärtet sich Johns Verdacht, dass Joyce Crisps Ex-Frau ist und Dominic dessen Sohn.



Beim Schulfest zum Gedenken an Lincolns berühmte Gettysburger Rede muss Kimble schließlich Farbe bekennen. Denn Cindy, Crisps Belastungszeugin, ist an einer Überdosis Drogen gestorben, und Crisp wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Gemeinsam mit seiner dominanten Mutter (Carroll Baker) hat er sich auf den Weg nach Astoria gemacht, um endlich seinen Sohn zu sich zu holen. Es kommt zur finalen Konfrontation zwischen Crisp und Kimble.