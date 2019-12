Kiss the Cook - So schmeckt das Leben!

Carl Casper (Jon Favreau) ist Chefkoch eines französischen Restaurants in L.A., das Riva (Dustin Hoffman) gehört. Als der bekannte Restaurantkritiker und Food-Blogger Ramsey Michel (Oliver Platt) seinen Besuch ankündigt, möchte Carl ihm ein innovatives Essen kochen, das die Geschmacksknospen auf höchstem Niveau anspricht. Empfangsdame Molly (Scarlett Johansson) weiß Carls außergewöhnlich experimentierfreudige Küche voller frischer Zutaten bereits zu schätzen. Doch Riva ist dagegen, zwingt Carl, das Standardmenü des Restaurants zu servieren. Die Folge: eine verheerende Kritik im Netz.



Carl gehört nicht zu den "Digital Natives", das Internet ist für ihn Neuland. Sein zehnjähriger Sohn Percy (Emjay Anthony), der bei Carls Ex-Frau Inez (Sofía Vergara) aufwächst, gibt dem Vater erste Nachhilfe in Sachen soziale Medien und meldet ihn auf einem Netzwerk an. Carl reagiert schriftlich auf Ramsey Michels negativen Blog, ahnt aber nicht, dass er die Nachricht nicht nur an den Kritiker, sondern auch an alle seine Follower verschickt hat. Eine nicht besonders freundliche Nachricht!



Doch es kommt noch schlimmer: Als Ramsey erneut im Restaurant auftaucht und Carl ihm erneut das gleiche Menü servieren muss, wird es handgreiflich. Warmer Schokoladen-Lavakuchen spielt bei der Auseinandersetzung zwischen Carl und Ramsey eine wichtige Rolle. Die Gäste filmen mit ihren Handys, alles landet im Internet, und Carl verliert seinen Job. Er will untertauchen, bis sich der digitale Sturm gelegt hat.



Inez schlägt Carl vor, sie auf einer Reise mit Percy zu ihrem Vater nach Miami, genauer gesagt, Little Havanna, zu begleiten. In Miami überlässt ihm Marvin (Robert Downey Jr.), ein erfolgreicher Geschäftsmann und ebenfalls Ex-Mann von Inez, einen heruntergekommenen Food-Truck. Mit Percys Hilfe möbelt Carl das Gefährt wieder auf. So hat er auch die Möglichkeit, mehr Zeit mit seinem Kind zu verbringen.



Außerdem stößt Martin (John Leguizamo) zu Vater und Sohn. Nach Carls Weggang wurde Martin in L.A. von Riva zum Sous-Chef befördert. Als er hört, dass Carl sich mit einem Food-Truck selbstständig machen will, möchte Martin bei dem Abenteuer dabei sein. Das Gefährt wird "El Jefe" (Der Chef) getauft.



Als der Truck fertig ist und die Vorräte eingekauft sind, macht sich das Trio Carl, Martin und Percy "on the road". Von Miami beziehungsweise South Beach fahren sie über Texas zurück nach L.A. Und unterwegs verkaufen sie ihr herrliches Essen, beispielsweise kubanische Sandwiches. Auch dank Percys Internet-Aktivitäten eilt dem Truck ein Ruf voraus.



Jedes Mal, wenn das Trio die Vorderklappe von "El Jefe" öffnet, stehen die Leute Schlange, um Carls und Martins Köstlichkeiten zu kaufen.



Carls neues Selbstbewusstsein entspannt auch sein Familienleben. Noch nie hat er so viel Zeit mit seinem Sohn verbringen können, er hat Spaß und ist in der Küche nicht nur Chefkoch, sondern auch der Boss.



Als der Truck in L.A. ankommt, möchte auch Ramsey Michel Carls Sandwiches probieren. Die erneute Begegnung zwischen den beiden streitbaren Männern verläuft erfrischend anders als die ersten beiden.



"Zwischen Gabriel Axels 'Babettes Fest', Ang Lees 'Eat Drink Man Woman' und Stanley Tuccis 'Big Night' sind die Koch- und Gaumenfreuden im Kino bis in die exotischsten Bereiche ausgekostet worden. Innerhalb dieser kinematografischen Esskultur gebührt Jon Favreaus 'Kiss the Cook' ein Ehrenplatz, so gaumenkitzelnd versteht er es, Mahlzeiten unterschiedlichen Geschmacks und Anspruchs vor unseren hungrigen Augen anzurichten."

Franz Everschor, "Filmdienst" 11/2015



Food-Trucks sind eine Modeerscheinung unserer Tage. Selbst der "Spiegel" berichtete schon unter dem Titel "Essen auf Rädern" über die fahrenden Gastro-Betriebe: "In den USA begründet, hat die Bewegung nun Deutschland erreicht. Food-Trucks sind legitime Nachfahren des klassischen Eiswagens (nur ohne Gebimmel) wie auch des Bratwurststandes (aber mobiler). Ihre ursprüngliche Bestimmung ist es, Angestellten die Mittagspause zu verschönern, als Alternative zur Betriebskantine. Oder in Ermangelung einer solchen."

Alexander Kühn, Der "Spiegel" 33/2015 vom 08. August 2015



Jon Favreau, in Hollywood gut vernetzt, versammelte für seinen sehr persönlichen Film ein herausragendes Ensemble. Dustin Hoffman spielt Carls Chef, Scarlett Johansson eine gute Freundin, Robert Downey Jr. einen Geschäftsmann und Ex-Mann von Inez. Alle Herzen fliegen Emjay Anthony als Percy zu. Der junge Kinderdarsteller verbindet als Carls Sohn Percy Talent mit Charme und Natürlichkeit.