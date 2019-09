Last Minute Baby

Das Ei in London, das Sperma auf den Aran-Inseln - das stellt Georgina (Heather Graham) und ihre treue Freundin Clem (Mia Kirshner) vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Sie entwerfen einen Plan, um einen anderen potenziellen Erzeuger und Kindsvater zu finden, doch die Unwägbarkeiten des Lebens produzieren einen Fehlschlag nach dem anderen. Eine skurrile Beerdigungsparty gehört da noch zu den unterhaltsamen Varianten des Misserfolgs. Und warum muss George Michael ausgerechnet dann anrufen, wenn Georgina es am wenigstens gebrauchen kann?



Als sie schon aufgeben will, besinnt sich Zak (Tom Ellis) eines Besseren. Wird er es rechtzeitig von Irland nach Hause schaffen, um in neun Monaten Babygeschrei hören zu können?