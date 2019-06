Coole Typen in Armani-Anzügen, knapp bekleidete Bikini-Babes, schnittige Speedboote und minimalistische Syntheziser-Klänge - willkommen in den 80ern, als die Kultserie "Miami Vice" das Lebensgefühl Floridas in die deutschen Wohnzimmer brachte. Über 20 Jahre später beschloss der damalige Produzent Michael Mann, der sich inzwischen mit Filmen wie "Heat", "Collateral" und "Public Enemies" einen Namen als hervorragender Regisseur gemacht hat, eine Neuauflage zu drehen.