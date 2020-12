Mord im Orient-Express

Jerusalem 1934. An der Klagemauer beweist der belgische Detektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) seinen Scharfsinn und entlarvt den britischen Chief Inspector (Michael Rouse) als Dieb. Danach plant Poirot eigentlich einen längeren Urlaub, doch daraus wird nichts, da ein Herr vom britischen Konsulat mit einem Auftrag für Poirot wartet.



Poirot schafft es, noch einen Schlafwaggon im "Orientexpress" zu ergattern, der ihn von Istanbul nach Calais bringen wird, wo er die Fähre nach England zu nehmen gedenkt. Die Presse nennt den berühmten Detektiv den "Rächer der Unschuldigen".



Im Zug lernt Poirot Kunsthändler Edward Ratchett (Johnny Depp) kennen. Ratchett, der mit seinem Diener Edward Henry Masterman (Derek Jacobi) reist, erhält anonyme Drohbriefe und fürchtet um sein Leben. Er möchte Poirot als Beschützer engagieren, doch dieser lehnt ab.



Als im schneeverwehten Gebirge der Zug an einer Brücke von einer Lawine getroffen wird und entgleist, kommt die kunterbunte Reisegesellschaft zum Stillstand. Am nächsten Morgen wird Ratchett in seinem verschlossenen Abteil erstochen aufgefunden. Zwölf Stiche haben den Mann getroffen, seine Uhr ist um 1.15 Uhr stehen geblieben. Auf Bitten von Monsieur Bouc (Tom Bateman) beginnt Hercule mit einer Ermittlung.



Er findet unter anderem heraus, dass Ratchett zum Zeitpunkt seines Todes betäubt war und dass er unter falschem Namen reiste. Poirots Spürnase entgeht nicht das kleinste Detail. Noch bevor Räumtrupps aus Istanbul anrücken, den Zug freischaufeln und wieder auf die Schienen setzen, konfrontiert er sämtliche Passagiere mit seiner unglaublichen Theorie.



Verdächtig sind eine ganze Gruppe von Poirots illustren Mitreisenden, darunter das ehemalige Kindermädchen Mary Debenham (Daisy Ridley), die exaltierte Caroline Hubbard (Michelle Pfeiffer), die alte Prinzessin Dragomiroff (Judi Dench) mit ihrer holländischen Zofe Hildegarde Schmidt (Olivia Colman), Gerhard Hardman (Willem Dafoe), die Spanierin Pilar Estravados (Penélope Cruz) und Hector MacQueen (Josh Gad).



Poirots Mitreisende scheint auf den ersten Blick nichts miteinander zu verbinden, doch Poirot blickt hinter die Fassaden, bemerkt kleinste Kleinigkeiten und scheinbare Nichtigkeiten, bis er am Ende vor der versammelten Mannschaft von Verdächtigen Motiv und Täter identifiziert.



1928/29 wurde der "Simplon-Orient-Express" im türkischen Winter fünf Tage bei Çerkezköy eingeschneit. Dieses Ereignis soll Agatha Christie zu ihrem berühmten Roman inspiriert haben, der mehrfach erfolgreich verfilmt wurde.



Christies Roman erschien erstmals 1934. Den "Orientexpress" kannte die Autorin aus eigener Erfahrung. Die Niederschrift der Geschichte erfolgte angeblich in einem Zimmer des Hotels "Pera Palace" in Istanbul.



Hauptdarsteller Kenneth Branagh führte auch Regie.