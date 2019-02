Der Traum vom Fliegen erlitt seit seiner Erfindung insbesondere durch schwere Abstürze Erschütterungen. Doch immer noch ist Fliegen die sicherste Art zu reisen. Dann kam der 11. September 2001. Flugzeuge wurden zu hochexplosiven Waffen. In Folge von 9/11 kam es immer wieder zu neuen Versuchen von Terroristen, Flugzeuge für ihre Zwecke zu nutzen, beispielsweise der sogenannte "Schuhbomber" oder die vier Attentäter von Heathrow, die versuchten, Transatlantik-Flüge in die USA mit im Flieger zusammengemischten flüssigen Substanzen zum Absturz zu bringen. Seitdem ziehen Passagiere die Schuhe bei Kontrollen aus, gehen durch Nackt-Scanner und lassen die 500-Milliliter-Shampoo-Flasche daheim. Regierungen setzen auf Air-Marshalls. Das inspirierte die Drehbuchautoren von "Non-Stop" zu der vor Spannung berstenden Story über einen Luft-Marshall in Bedrängnis.



Hauptdarsteller Liam Neeson gehört seit Jahren trotz fortschreitenden Alters zu den angesagten und überzeugendsten Action-Stars Hollywoods. Mit Steven Spielbergs biografischem Epos "Schindlers Liste" (1993) wurde Neeson zum Weltstar. Der Ire, geboren am 7. Juni 1952 in Nordirland, drehte mit Regisseur Jaume Collet-Serra bereits in Babelsberg den Thriller "Unknown Identity". Bei den Dreharbeiten zu "Non-Stop" war Neeson 61 Jahre alt.



Neeson ist Vater von zwei Söhnen. Bis 2009 war er mit seiner Kollegin Natasha Richardson verheiratet, die in diesem Jahr an den Folgen eines Ski-Unfalls starb. "Non-Stop" war ab März 2014 in den deutschen Kinos und schaffte es in der Startwoche mit über 370 000 Zuschauern gleich auf Platz eins der deutschen Kino-Charts.