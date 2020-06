Ride Along 2 - Tatort Miami

Die erste gemeinsame Patrouillenfahrt des erfahrenen Cops James Payton (Ice Cube) mit seinem baldigen Schwager Ben Barber (Kevin Hart) hatte sich zu einem ebenso rasanten wie gefährlichen Abenteuer entwickelt, das die beiden nur mit jeder Menge Glück unbeschadet überstehen konnten. Am Ende bekam Ben von James dann sogar die Erlaubnis, dessen Schwester zu heiraten.



Mittlerweile läuft bei Ben und seiner Freundin Angela (Tika Sumpter) die Hochzeitsplanung auf Hochtouren. Nebenbei hat der Ex-Wachmann zudem seine Ausbildung zum Streifenpolizisten abgeschlossen und möchte in Zukunft unbedingt so sein wie sein großes Cop-Vorbild James. Letzterer ermittelt gerade gegen einen Drogenring und folgt einer frischen Spur nach Miami – allerdings ist sein Partner Mayfield (Tyrese Gibson) angeschossen worden und kann ihn daher nicht begleiten. Ein neuer Partner muss her!



Obwohl er von der Idee zunächst alles andere als begeistert ist, lässt sich James schließlich von seiner Schwester dazu überreden, ihren baldigen Ehemann Ben mit nach Miami zu nehmen, damit sich dieser dort als Polizist beweisen kann. Auch wenn die beiden im Lauf ihres turbulenten ersten Abenteuers so etwas wie Freunde geworden sind, ist James von den Fähigkeiten seines baldigen Schwagers alles andere als überzeugt, und die beiden geraten immer wieder in hitzigen Wortgefechten aneinander.



Glücklicherweise bekommen sie in Miami noch zwei weitere Helfer zur Seite gestellt: Neben dem durchgeknallten Hacker AJ (Ken Jeong) greift ihnen auch die knallharte Ermittlerin Maya (Olivia Munn) unter die Arme. Doch der mächtige Drogenboss Antonio Pope (Benjamin Bratt) erweist sich als gefährlicher Gegner und macht diesen "Ride Along" zur größten Herausforderung, die James und Ben je bewältigen mussten.



Im Jahr 2014 entwickelte sich die Buddy-Komödie "Ride Along" zu einem Kassenhit, weshalb es nicht lange dauerte, bis eine Fortsetzung angekündigt wurde. Das Erfolgsteam des Erstlings wurde in "Ride Along 2: Next Level Miami" vor und hinter der Kamera abermals vereint und um einige neue Gesichter erweitert: Neben den Rückkehrern Ice Cube ("Boyz n the Hood – Jungs im Viertel"), Kevin Hart ("Jumanji: Willkommen im Dschungel") und Tika Sumpter ("Sonic the Hedgehog") sind dieses Mal auch der "Hangover"-Star Ken Jeong und Olivia Munn ("X-Men: Apocalypse") mit dabei. Auf dem Regiestuhl nahm wieder Tim Story Platz, der in der Vergangenheit bereits Filme wie "Barbershop", "New York Taxi" oder "Fantastic Four" inszeniert hatte. Im Jahr 2019 übernahm Story zudem die Regie bei der Netflix-Produktion "Shaft".



Die Rolle des Cops James Payton in "Ride Along 2: Next Level Miami" wird wie im ersten Teil von Rapper Ice Cube gespielt. In den 80er- und frühen 90er-Jahren wurde Ice Cube, der mit bürgerlichem Namen O'Shea Jackson heißt, mit seiner Hip-Hop-Crew N.W.A. weltberühmt – im Jahr 2015 kam schließlich ein sehr erfolgreiches Biopic über die Gruppe mit dem Titel "Straight Outta Compton" in die Kinos. Hier wurde Ice Cube von seinem eigenen Sohn, O'Shea Jackson Jr., gespielt, der inzwischen selbst als Schauspieler arbeitet ("Long Shot", "Godzilla: King of Monsters").