Die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen allen Opfern, den damaligen und den aktuellen, führt auf die Spuren des Geschäftsmannes Arve Støp (J. K. Simmons), der die Olympischen Winterspiele nach Oslo holen will und ein Faible für sehr junge Frauen hat, sowie des Arztes Idar Vetlesen (David Dencik). Beide Spuren erweisen sich jedoch als falsche Fährten, als Rakel ins Visier des Killers gerät und Harry klar wird, dass der Mörder ihn zu einem gefährlichen Spiel herausgefordert hat.



Spannender, atmosphärisch dichter Thriller mit einer gut verschachtelten Geschichte und glaubwürdigen Charakteren. Michael Fassbender und Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible - Rogue Nation") sind die Stars des Films, der ein Ermittlerduo tief in die düsteren Abgründe der menschlichen Seele führt. Gedreht wurde in Bergen und Oslo.



Prädikat "wertvoll" für Tomas Alfredsons Thriller:

"Der Film versteht es trefflich, seine markanten Protagonisten ... in ein imposantes Setting mit hohen Schauwerten einzubinden. Sowohl die faszinierende norwegische Landschaft mit ihrer Weite als auch die Städte sind von der Kamera hervorragend eingefangen und werden im Dienst der Geschichte beeindruckend in Szene gesetzt. Die Bildgestaltung samt Farbkonzept ist sorgfältig ausgewählt und von hoher künstlerischer Qualität. 'Schneemann' ist knisternde Spannung aus dem hohen Norden." (aus der Begründung der Deutschen Film- und Medienbewertung, FBW)



Bei einem im Winter spielenden Film mit dem Titel "Schneemann" spielt Schnee selbstredend eine Hauptrolle. Die Produktion hatte mit Johan Harnesk ihren eigenen "Snow Supervisor". Er war für den Echtschnee zuständig, da Regisseur Tomas Alfredson auf den Einsatz von Kunstschnee verzichten wollte. Als die Dreharbeiten im Winter begannen, war Schnee zunächst reichlich vorhanden, doch im Frühjahr war die Produktion darauf angewiesen, ihren realen Schnee aus einem berühmten Skigebiet nahe Oslo heranzuschaffen. Außerdem wurde in einem Kühlhaus gedreht, damit beim Sprechen auch die für tiefe Temperaturen typische Atemfahne vor dem Mund erscheint. Harnesk sagt, echter Schnee glitzere und funkele und habe viele Farben, Kunstschnee sei einfach nur einheitlich weiß. (aus dem dt. Presseheft)



Regisseur Tomas Alfredson (geboren 1965 in Lidingö bei Stockholm) machte 2008 mit dem Vampir-Drama "So finster die Nacht" international auf sich aufmerksam. Danach drehte er mit internationaler Starbesetzung "Dame, König, As, Spion". Der vielbeschäftige Fassbender "quetschte" die Dreharbeiten zu "Schneemann" zwischen "Assassin's Creed" und "Alien: Covenant".