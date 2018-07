Self/less - Der Fremde in mir

Tarsem Singh, in Indien geborener Hollywood-Regisseur, sagt über den Film:

"Die Menschheit verschiebt pausenlos die Grenzen der Wissenschaft, sei es durch Fortschritte beim Klonen, bei animatronischen Prothesen und durch die Philosophie des Transhumanismus. Bewusstseinsverpflanzung ist gar nicht so weit hergeholt.

Wir präsentieren diese Story-Elemente in einem realistischen Rahmen, sodass es glaubwürdig genug wirkt, um damit die Zuschauer zum Nachdenken zu bringen. Nach dem Motto: 'Falls ich es noch erleben sollte, dass es so was gibt, und ich das nötige Kleingeld hätte, dann würde ich vielleicht ...'".

Zit. aus dem dt. Presseheft zum Film