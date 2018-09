Arizona, nahe der mexikanischen Grenze. Bei einer Geiselbefreiung findet das FBI in einem verlassenen Haus in der Wüste 42 in Plastiksäcken verstaute Leichen hinter den Wänden. Die gesuchten Geiseln waren nicht im Haus, zwei FBI-Leute werden getötet. Kate Macer (Emily Blunt) war Teil des Einsatzkommandos.



Kurze Zeit später wird sie von Matt Graver (Josh Brolin), dem Leiter einer ressortübergreifenden Sondereinheit der US-Regierung, in sein Team geholt. Matt kämpft angeblich gegen den Drogenschmuggel an der Grenze. Zu seinen Leuten gehört auch der undurchsichtige Anwalt Alejandro (Benicio Del Toro). Chef der Operation in den USA ist Dave Jennings (Victor Garber).



Der erste Einsatz führt Kate mit Matts Team über die US-Grenze nach Ciudad Juárez. Die Mission ist hochriskant, die Amerikaner operieren auf ausländischem Terrain unter Lebensgefahr. Sie entführen einen Mann namens Guillermo (Edgar Arreola) und bringen ihn in die USA. Kurz nachdem die Autokolonne der Einheit wieder auf US-Boden ist, kommt es zu einer wilden Schießerei.



Alejandro presst unter Folter Informationen aus Guillermo. Die Amerikaner erfahren von einem Tunnel, der unter der Wüste nach Mexiko führt.



Ungefähr zur gleichen Zeit zahlen Mittelsmänner auf das Konto eines Mannes namens Manuel Díaz (Bernardo Saracino) in Phoenix, Arizona, jeden Tag 9000 Dollar ein. Insgesamt hat Díaz, Mittelsmann eines mexikanischen Kartells, in den USA 17 Millionen Dollar auf seinem Konto liegen und führt ein bequemes Luxusleben. Kate will ihn auf legalem Weg wegen der Finanztransaktionen belangen, doch sie wird von höherer Stelle ausgebremst.



Matt und Alejandro haben andere Pläne. Sie wollen Díaz aus seiner Komfortzone in den USA nach Mexiko locken. Er soll sie in das Versteck seines Bosses, des Kopfes des Sonora-Kartells, führen. Was Kate nicht ahnt: Alejandro hat noch eine persönliche Rechnung mit Fausto Alarcon (Julio Cesar Cedillo) offen und wird alles dafür tun, diese zu begleichen.



Am Ende des Films sagt Alejandro zu Kate: "Du wirst hier nicht überleben. Du bist kein Wolf. Dieses Land wird jetzt von Wölfen beherrscht."



In Mexiko bezeichnet das Wort "Sicario" einen Auftragsmörder.



"Im nördlichen Mexiko sind die Grenzen zwischen Gut und Böse so verschwommen wie überall auf der Welt - und vielleicht kann niemand, nicht einmal eine anständige und integre Frau wie Kate Macer aus dieser Welt herauskommen, ohne seelischen Schaden zu nehmen. Wie Villeneuve bemerkt, kann es Menschen und Gesellschaften verändern, wenn Terror mit Terror bekämpft wird. 'Sicario' beschäftigt sich zum Teil auch mit einem Trugbild - mit der alten Vorstellung, dass Nordamerika die von größter Gewalt begleiteten Probleme der Welt sehr effizient und für andere unsichtbar lösen kann. Früher war das ein tröstlicher Gedanke, aber die Welt scheint seitdem zunehmend komplizierter geworden zu sein."

Zit. nach dem dt. Presseheft zum Film.



Taylor Sheridan, der als Schauspieler mit der Serie "Sons of Anarchy" bekannt wurde, schrieb das Drehbuch zu "Sicario". Für ihn ist der Film Teil einer Trilogie, die sich mit den Exzessen an der modernen US-Grenze beschäftigt. Weitere Teile sind der moderne Western "Hell or High Water" und der Reservats-Thriller "Wind River".



Zu allen drei Filmen schrieb Sheridan die Bücher, bei "Wind River" führte er auch Regie. "Wind River" wird zu einem späteren Zeitpunkt als Free-TV-Premiere im ZDF-"Montagskino" ausgestrahlt.