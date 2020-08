The Accountant - Die Spur des Geldes

Christian Wolff (Ben Affleck) verfügt in Bezug auf die Mathematik über eine Inselbegabung und arbeitet als Steuerberater. Doch sein kleines Büro ist nicht mehr als eine Fassade, er fungiert als Buchhalter für die Mafia und hat es so zu einem beachtlichen Vermögen gebracht.



Als Wolff einen Routinejob bei einem Robotik-Unternehmen annimmt, wird ihm Dana Cummings (Anna Kendrick) zur Seite gestellt, die Unstimmigkeiten in der Buchführung entdeckt hat. Schon bald hat der Spezialist herausgefunden, dass knapp 60 Millionen Dollar veruntreut wurden. Kurz darauf erklärt Firmengründer Lamar Blackburn (John Lithgow), dass der Schuldige ausgemacht sei und Selbstmord begangen habe. Doch für Wolff ist der Auftrag damit nicht beendet, und er recherchiert weiter. Tatsächlich gibt es einige Ungereimtheiten, und durch seinen Perfektionismus geraten der Finanzexperte und Dana in das Visier skrupelloser Verbrecher.



Die setzen einen Auftragskiller (Jon Bernthal) auf die beiden an. Zeitgleich stehen Ray King (J.K. Simmons) und Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), Beamte des Finanzministeriums, kurz davor, den berüchtigten "Accountant" zu identifizieren. Für Wolff, der sich auch für Dana verantwortlich fühlt, steht jetzt wirklich alles auf dem Spiel.