The Boy Next Door

Highschool-Lehrerin Claire Peterson (Jennifer Lopez) knabbert schwer daran, dass ihr Ehemann Garrett (John Corbett) sie nach 18 gemeinsamen Ehejahren betrogen hat. Und so lebt sie inzwischen allein mit dem gemeinsamen Sohn Kevin (Ian Nelson), um den sich Garrett nach wie vor rührend bemüht. Der verschlossene Teenager wird in der Schule gemobbt, und Claire hat keine Idee, wie sie ihrem Sprössling in dieser Situation helfen soll.



Bis der 19-jährige Noah (Ryan Guzman) in das Nachbarhaus einzieht, um seinem kranken Onkel zu helfen. Der ebenso charmante wie selbstbewusste Noah kümmert sich um Kevin, gibt ihm Tipps, wie er mit Mädchen sprechen sollte und sich in der Schule gegen seine Peiniger zur Wehr setzen kann. Claire ist mehr als erfreut über die neue Freundschaft, zumal Noah sie auch mit einzelnen Handwerksjobs im Haushalt unterstützt.



Dass der junge Mann aus dem Nachbarhaus sich in sie verguckt hat, will sie nicht recht wahrhaben. Bis sie eines Nachts von einem verunglückten Blind Date nach Hause kommt und einen Hilferuf von Noah bekommt. Er braucht Unterstützung bei einem Unfall in der Küche. Enttäuscht von dem Abend und leicht alkoholisiert, lässt sich Claire auf Noahs Avancen ein und landet mit ihm im Bett.



Doch schon am nächsten Morgen ist ihr klar: Sie hat einen schrecklichen Fehler begangen. Sie versucht, dies Noah vorsichtig beizubringen, doch der 19-Jährige will das nicht hören. Er hat sich in Claire verliebt und möchte eine Beziehung zu ihr aufbauen. Als Claire nicht darauf eingeht, beginnt Noah, die attraktive Frau zu stalken. Immer unangenehmer werden seine Annäherungsversuche, so dass Claire Hilfe bei ihrer Freundin Vicky sucht, die Rektorin an ihrer Highschool ist. Die selbstbewusste Vicky (Kristin Chenoweth) weiß sofort Rat, doch ihren mutigen Einsatz bezahlt sie mit ihrem Leben. Und auch Claire und ihre Familie geraten immer stärker unter Druck.



Latino-Star Jennifer Lopez ist nicht nur ein erfolgreicher Popstar, sondern beweist mit ihren regelmäßigen Ausflügen auf die Kinoleinwand immer wieder ihr Talent als Schauspielerin. Sowohl im romantischen ("Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant", "Darf ich bitten?") wie auch im dramatischen Fach ("Bordertown", "Ein ungezähmtes Leben") konnte sie überzeugen. Mit ihrer Crime-Serie "Shades of Blue" eroberte sie inzwischen in der Rolle der toughen Drogen-Fahnderin Harlee Santos auch den Fernsehbildschirm.