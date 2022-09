The Informer - Wettlauf gegen die Zeit

Pete Koslow (Joel Kinnaman) wurde wegen Totschlags verurteilt. Nun möchte der Ex-Elitesoldat seine Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen. Doch für seine Freiheit zahlt er einen hohen Preis: Die vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis ist mit einem Deal verknüpft, als Informant für das FBI zu arbeiten.



Im Rahmen einer verdeckten Operation wird Pete in die polnische Drogenmafia New Yorks eingeschleust und soll Informationen über die Geschäfte des Gangsterbosses Klimek alias "Der General" (Eugene Lipinski) beschaffen. Sobald die Behörde ausreichend Beweise in der Hand hat, darf Pete wieder ein normales Leben mit seiner Ehefrau Sofia (Ana de Armas) und Tochter Anna (Karma Meyer) führen.



Allerdings geht die Operation schief, und in Petes Beisein wird ein Polizist ermordet. Da das FBI nichts mit dem Vorfall zu tun haben will, steckt Pete in großen Schwierigkeiten. Und zu allem Überfluss verlangt "Der General" von ihm auch noch, sich für den Vorfall ins Gefängnis "Bale Hill" einsperren zu lassen und dort als Dealer für ihn zu arbeiten.



Pete hat keine Wahl, schafft es jedoch, mit der FBI-Agentin Wilcox (Rosamund Pike) ein Abkommen zu treffen: Wenn es ihm gelingt, das Netzwerk der Drogenmafia aus dem Gefängnis heraus zu enttarnen, wird er freigelassen. Pete ahnt jedoch nicht, dass Wilcox' Vorgesetzter Montgomery (Clive Owen) in diesem Fall ganz eigene Pläne verfolgt.



Regisseur Andrea Di Stefano versammelte für seinen Spielfilm einen namhaften Cast: Hauptdarsteller Joel Kinnaman konnte durch seine Leistung in der Krimiserie "The Killing" überzeugen, sodass er daraufhin in großen Kinoproduktionen wie "RoboCop" oder "Suicide Squad" besetzt wurde.

Die Britin Rosamund Pike und ihr Landsmann Clive Owen gehören bereits seit vielen Jahren zur ersten Schauspielriege in Hollywood. In weiteren Rollen sind Ana de Armas ("Blade Runner 2049", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben") sowie der US-Rapper Common zu sehen.



Der Thriller basiert auf einem Roman des schwedischen Schriftstellerduos Anders Roslund und Börge Hellström.