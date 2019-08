The Nice Guys - Nett war gestern!

Los Angeles 1977/78. Smog macht den Bewohnern der Stadt zu schaffen, auf dem Hollywood Boulevard breitet sich die Porno-Industrie aus. Und ein kleiner Junge hat ein merkwürdiges Erlebnis. Ein Auto landet in seinem Garten, und in dem Wrack liegt eine sterbende Frau - die schöne Pornodarstellerin Misty Mountains (Murielle Telio).



Die junge Amelia Kuttner (Margaret Qualley), Tochter von Staatsanwältin Judith Kuttner (Kim Basinger), hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Misty. Das führt zu Missverständnissen zwischen Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und Jackson Healey (Russell Crowe), einem Schläger und Mann fürs Grobe.



Lily Glenn (Lois Smith), Mistys Tante, hatte Holland March vor einiger Zeit beauftragt, die verschwundene Misty zu finden. Und die alte Dame ist fest davon überzeugt, ihre Nichte noch nach dem Unfall lebend gesehen zu haben. Amelia bezahlt Jackson Healy dafür, ihr Stalker und aufdringliche Typen vom Hals zu halten. Auf seiner Suche nach Misty hat March sich an Amelia gehängt, was ihm nicht angekündigten Besuch von Healey beschert.



Healy dringt in das Haus ein, in dem March mit seiner Tochter Holly (Angourie Rice) vorübergehend wohnt, und bricht ihm den Arm mit dem Hinweis, Amelia in Ruhe zu lassen. Kurze Zeit später muss Healy selbst um sein Leben kämpfen. Zwei Männer, Tally (Yaya Dacosta) und Blueface (Beau Knapp), verwickeln Healy in seiner Wohnung in einen Kampf auf Leben und Tod. Sie wollen Amelia finden. Healys Interesse ist geweckt. Er sucht March erneut auf und schlägt ihm vor, gemeinsam nach Amelia zu suchen.



Eine heiße Spur führt zu einer dekadenten Party in einem Haus in den Hügeln von Hollywood. Hier wird es in zweierlei Hinsicht kritisch für March: Seine Tochter Holly ist im Kofferraum des Wagens mitgekommen, und trotz aller Bemühungen wird der Vater den cleveren Teenager fortan nicht mehr los. Und March entdeckt an einem Abhang außerhalb der Party Location per Zufall eine Leiche - die des Porno-Produzenten Sid Shattuck. Healy findet unterdessen in einem der Schlafzimmer Hinweise auf die abgetauchte Amelia.



"Nett war gestern!" Es geht richtig zur Sache, wenn Russell Crowe ("Gladiator") und Ryan Gosling ("Drive") in der Actionkomödie des Sommers durch das Los Angeles der 70er-Jahre ziehen, um mit coolen Sprüchen und harten Fäusten das Rätsel um ein vermisstes Mädchen und einen toten Porno-Star zu lösen." (zit. nach dem dt. Presseheft)



"Wir haben unsere Protagonisten 'The Nice Guys' genannt, aber wenn der Zuschauer sie erstmals kennenlernt, sind beide in gewisser Weise Deppen. Healy lebt im Grunde davon, Leute zusammenzuschlagen. Und March ist zwar Privatdetektiv, aber ganz nah an der Schwelle zum Trickbetrüger. Dass diese beiden Männer die Helden unserer Geschichte sind, machte uns großen Spaß, denn im Grunde sind sie fast ständig das Gegenteil davon. Aber genau das mochten wir am meisten - den Gedanken, dass unsere Protagonisten Antihelden sind. ... Die Geschichte von 'The Nice Guys' ist im Los Angeles der 1970er-Jahre angesiedelt. Ein Hauptproblem und zentrales Thema dieser Zeit spielt auch eine Schlüsselrolle in dem rätselhaften Fall, den March und Healy zu lösen versuchen. Bei vielen Dingen, die damals passierten, stand L.A. im Mittelpunkt. Es hatte einfach diese coole Atmosphäre, dieses irgendwie sonnendurchflutete, ausgebrannte Stadtbild mit Film-noir-Tönen - sonniger Film noir, wenn man es so bezeichnen will. Und die Ereignisse, die im Film Auslöser der Geschichte sind, hatten auf Los Angeles eine größere Auswirkung als auf jede andere amerikanische Stadt." Drehbuch-Co-Autor Anthony Bagarozzi (zit. nach dem dt. Presseheft)



L.A. in den Südstaaten: Große Teile des Films wurden im Bundesstaat Georgia gedreht, in Atlanta. Auch das Haus, in dem die Party gefeiert wird, steht in Atlanta. Ebenso das Hilton Hotel, das als Schauplatz des Autosalons dient, in dem der finale Showdown stattfindet.



"Gleichzeitig ist er (der Film, Anmerk. der. Red.) ... nie dumm, keinen Moment langweilig und mitunter wunderbar beiläufig. Vor allem aber laufen Crowe, der seine Bärbeißigkeit selten so locker zur Schau trug, und Gosling, der lange nicht so albern war und immer herrlich schrill aufheult, wenn Gefahr droht, zu großer Form auf. Die Chemie zwischen den beiden stimmt bis ins Kleinste - und etwas Besseres kann einer Buddy-Komödie überhaupt nicht passieren." (Patrick Heidmann, epd Film 6/2016)