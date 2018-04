Transit - Der Tod fährt mit

Der Schauspieler James Patrick "Jim" Caviezel spielte schon in zahlreichen Hollywoodfilmen mit. Zuletzt war er unter anderem an der Seite von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in dem Actionthriller "Escape Plan" zu sehen. Seine größten Erfolge verbuchte der 1968 geborene US-Amerikaner jedoch mit der Hauptrolle in der Krimiserie "Person of Interest", deren vierte Staffel derzeit in den USA ausgestrahlt wird, und als Jesus-Darsteller in Mel Gibsons umstrittenem Glaubensdrama "Die Passion Christi".