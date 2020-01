Wanderlust - Der Trip ihres Lebens

George (Paul Rudd) und Linda (Jennifer Aniston) sind junge New Yorker "Urban Professionals". Leider befinden sie sich nicht auf der Überholspur des Erfolgs, sondern sie wurden beide beruflich abgehängt - und das, kurz nachdem sie sich ein teures New Yorker Appartement gekauft haben. Die Bude ist winzig, aber mitten in der Stadt, und George und Linda haben es geschafft, sich die neue Heimat schönzureden.



Nachdem beide aus unterschiedlichen Gründen arbeitslos geworden sind und sie sich ihre neue Behausung definitiv nicht mehr leisten können, greifen sie zu drastischen Mitteln. Sie packen ihre Habseligkeiten ins Auto und verlassen die Stadt. Zunächst suchen sie Unterschlupf bei Georges Bruder Rick (Ken Marino) und dessen ständig angetrunkener Ehefrau Marisa (Michaela Watkins). In Ricks Haus ist zwar theoretisch genügend Platz - sein Bad hat mehr Quadratmeter als Georges und Lindas New Yorker Appartement - doch der großkotzige Rick ist unerträglich. Und bevor auch Linda und George dem Alkohol verfallen, suchen sie Zuflucht in einer Landkommune, mit der sie unterwegs bereits kurz Bekanntschaft gemacht hatten.



In der Kommune mit dem Namen "Elysium" scheint die Zeit stillzustehen. In "Elysium" pflegt man den Hippie-Lebensstil der 60er-Jahre. Linda und George werden mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem der Frage, wie sie es mit der freien Liebe halten. Wird "Elysium" für das gestresste Großstadtpärchen ein neuer Anfang, oder besiegelt das scheinbar so freie Landleben das Ende einer Beziehung, die bereits unter normalen Umständen heftigen Prüfungen unterzogen war?