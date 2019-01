Zu Fleisch habe ich persönlich ein sehr gutes Verhältnis. Nur mit der so genannten "Fleischproduktion" habe ich ein schwerwiegendes Problem. Ich bin überzeugte Vegetarierin, und Fleisch ist ein getötetes Lebewesen, das wird nur immer verdrängt. Mit dem Anfassen von Fleisch habe ich keine Probleme, nur mit dem Essen selbst. Die Schweinehälften, hinter denen ich mich in "Mordshunger" versteckt habe, waren zwar grenzwertig, aber auch nur deshalb, weil ich immer im Kopf habe, wie die Schweine leben und wie sie sterben müssen. Beides ist unwürdig. Und dann zerschneidet man sie mit Motorsägen und hängt sie da nackt und in Hälften an Haken. Was die Menschen sich anmaßen!