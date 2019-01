Hunger auf Verbrechen

„Eine kulinarische Krimiserie auf dem Land, eine Frau, die genauso leidenschaftlich Mordfälle löst, wie sie kocht …Dazu kam ein Bruder: Ein Polizist, der keine Kapitalverbrechen ermitteln darf, weil er nicht zur Mordkommission gehört. … Ein Geschwisterpaar, das durch den frühen, mysteriösen Tod der Eltern unzertrennlich wurde und ein bisschen an Hänsel und Gretel erinnert …



So entstand ein märchenhaftes Setting, das sich mit ganz eigenen Charakteren bevölkerte … Einige Anregungen für "Mordshunger" kommen aus der dörflichen Gegend, in die ich während der Drehbuchentwicklung zog. Hier werden samstags tatsächlich die Rinnsteine mit einem Handfeger gekehrt."

von Mika Kallwass (Drehbuchautorin)