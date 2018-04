Harald Neuhauser (gespielt von Marcus Mittermeier) ist ein Kommissar, der scheinbar mit gleicher Intensität amourösen Abenteuern wie Verbrechern nachjagt. Seine Frauengeschichten bringen ihn des Öfteren in Schwierigkeiten. Gleichzeitig kann sein „machohafter Charme“ bei der Fallermittlung hilfreich sein. In den Ermittlungen ist Harald vor allem für die solide Polizeiarbeit zuständig. Er ist der „Mann fürs Grobe“: Er packt an, hat keine Angst vor Konsequenzen und ist sehr schlagfertig - dies im doppelten Sinne, greift er gegenüber Verdächtigen auch mal hart an. Doch auch Harald hat einen weichen Kern und gerät an seine Grenzen.