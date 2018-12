Der Schauspieler Gerald Alexander Held wurde am 19. Oktober 1958 in München geboren. Ausgebildet als Schauspieler wurde er an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Er spielte in den Jahren danach auf vielen deutschen Bühnen, unter anderem an der Freien Volksbühne Berlin und dem Staatsschauspiel Hannover. 1993 folgte sein erster Fernsehfilm, "Morlock". Seitdem spielte er in vielen Filmproduktionen, unter anderem in "Schindlers Liste", "Sophie Scholl - Die letzten Tage" und "Der Untergang". 2014 erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis als Bester Schauspieler in der Kategorie Serien und Reihen für seine Rolle in München Mord.